Chiariello: "Alcuni ex calciatori mi hanno rotto le scatole: ricordate cosa fece ADL con Cavani?"

"Oggi bellissima notizia con le novità sul caso di Noemi. Non c'è parola che possa spiegare quanto è bello sapere che Noemi sia viva e voglia le sue bambole. Commovente.

Ma tornando al calcio, francamente mi hanno rotto le scatole tutti quelli che fanno i populisti con la tasca degli altri, tra questi, ex calciatori che probabilmente avendo praticato la loro attività non hanno tanto sale in zucca tale da parlare di azienda, quale, è oggi, una società di calcio. Alcuni non capiscono nulla di come va il mondo dell'economia, ma hanno praticato il calcio e vengono qui a pontificare.

Davvero dobbiamo stare alla favoletta del mantenimento dei top players? Questa favola in quale mondo perfetto si racconta? Secondo voi, Lavezzi ha chiesto di andar via o è stato De Laurentiis l'ha voluto cacciare? Addirittura il presidente ha ottenuto un anno in più da Lavezzi, chiedendogli di portarci in Champions.

Cavani è stato cacciato o ha fatto di tutto per andar via dopo anche gli scoop sentimentali che gli riguardavano? La presentazione al PSG slittò perché De Laurentiis l'ha voluto trattenere fino all'ultimo, perciò Aurelio è stizzito del suo fintamente voluto ritorno.

Al Napoli hanno fatto comodo 90 milioni del traditore che è voluto andare alla Juve, per migliorare la squadra, non per un suo tornaconto. Napoli è la seconda in classifica, ma storicamente sesta o settima. Ci sono cose non possibili a questa latitudine, se non con l'intervento di uno sceicco".