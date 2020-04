Ultime notizie Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Giovanni Rezza dice parole pesanti e magicamente la Gazzetta si colora in prima pagina di Coronavirus, dopo settimane di solo mercato. Può mai avere la Gazzetta una linea editoriale così marcata dall'editore (Cairo, ndr) che non vuole riprendere il campionato? Ci sono tantissimi bravissimi giornalisti, ma oggi ho provato vergogna per la categoria".