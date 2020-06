Chiariello a RPN: "Ospina andrà via, a Napoli può tornare uno tra Sepe e Contini"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e conduttore della trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo:

“A me non piace la gente che non ha memoria e non mi piace questo modo di fare. Il Sarri juventino è un uomo in difficoltà che non può portare le sue idee, è un uomo che ha rinnegato molte idee per portare avanti un sogno di vittorie, ha quasi venduto l'anima. Oggi chi attacca Sarri per ciò che fa, ha i suoi motivi, neppure io sono tenero con lui, ho mosso critiche nei suoi confronti anche quando era al Napoli. Rinnegare ciò che ha fatto a Napoli, la grande bellezza, inneggiando al catenaccio di Gattuso, non mi sta bene. Gattuso è un uomo intelligente e duttile, Sarri al Napoli non ha fatto solo vedere il bel gioco, ha fatto anche punti. Onore al Sarri napoletano, che si critichi ciò che si sta facendo adesso. La nuova fase che oggi campeggia sui siti è il via libera di Gattuso a Meret ammettendo di aver azzerato le gerarchie. Dovrebbe giocare Ospina contro il Verona e Meret contro la SPAL fino a decidere chi difenderà la porta contro il Barcellona. Gattuso finalmente sta sdoganando Meret che ha la giusta maturità per giocare in una grande squadra. Attendiamo che la crescita sia compiuta e capire il Napoli cosa vorrà fare con questi portieri: c'è un posto in rosa da liberare, Sepe o Contini devono tornare. Penso che Ospina andrà via".