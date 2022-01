Chiariello a CN24: "Stanno boicottando Insigne con false informazioni! Voleva restare, avrebbe rifiutato l'offerta faraonica. ADL non ha voluto tenerlo"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"La stampa napoletana fa disinformazione da mesi su Insigne e la sua situazione. Per mesi hanno detto che Insigne chiedeva 6-7 milioni e bonus. Oggi si fanno altre cifre. Insigne prendere 11.5 milioni di euro a Toronto, tre volte ciò che avrebbe preso a Napoli. Sono fonti certe e documentate in modo scritto. Insigne voleva rimanere a Napoli e avrebbe rifiutato il Toronto, perché voleva rimanere a Napoli. Non chiedeva aumento o bonus, solo lo stesso stipendio attuale che non è arrivato. De Laurentiis ha detto no secco. Io non sto dando giudizi, sto dando i fatti della trattativa. De Laurentiis ha detto che l’offerta era quella e basta. Ieri non hanno firmato, è solo arrivato un incontro con i canadesi con il quale firmerà questo fine settimana. Ci sarà l’ufficialità e una conferenza. Piccolo brindisi per conoscersi. La storia è finita il 16 dicembre quando ha detto no alla richiesta di Insigne e non ha dato possibilità di modificare la sua offerta. Lo stipendio di Insigne è altissimo, stanno facendo di tutto per far passare che guadagnerà una cifra bassa anche a Toronto solo per far credere che non voleva più restare a Napoli. Dopo di lui il Napoli manderà via anche Ospina, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam e Mertens".