Chiariello a CN24: "Se neanche mercoledì giocano Mario Rui e Natan dobbiamo farci delle domande. Luvumbo? Il primo colpevole è Simeone"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mi aspetto un mini turnover a Reggio Emilia. Mi aspetto che giochi Mario Rui altrimenti devo pensare che ci sia qualcosa contro di lui da parte di tutti. Poi vedo Di Lorenzo al posto di Mazzocchi. Mi aspetto che Natan giochi sennò non si spiega questo ostracismo. A centrocampo attendo un Traore con la riconferma di Raspadori nel tridente di ieri.

Sulla rete di Luvumbo ci sono delle concause. il primo colpevole è Simeone, deve andare in pressing su Dossena ed invece lo lascia calciare in libertà. Poi c'è una minima responsabilità del portiere perché deve avere coraggio di andarsi a prendere la palla urlando come il pazzo. L'errore più grave resta di Juan Jesus che ha fatto un errore che non si vede neanche in Promozione.

La partita di ieri ha messo al centro i calciatori che non hanno più attenuanti. Il terzo allenatore c'entra come il cavolo a merenda, ha fatto un solo allenamento. Calzona non poteva di certo aggiustare il gioco del Napoli. Se poi giocano in maniera egoistica e non si sacrificano sono dei retaggi di una stagione balorda. Secondo me manca la scintilla a questa squadra, se vincono con Sassuolo e Juve qualcosa si può aggiustare arrivando magari in Europa League. Mi auguro ci sia una sorta di autocoscienza del gruppo. Sono convinto che De Laurentiis da questa annata ne trarrà tesoro".