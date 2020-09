Chiariello a CN24: "Perplesso dal 4-2-3-1 di Gattuso, vedrei bene un altro modulo come alternativa. Il Napoli deve rinforzarsi in due zone"

Napoli - Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Il Napoli non ha i calciatori per fare il 4-2-3-1, si rischia di fare la fase difensiva di Benitez che ci ha fatto prendere più di 50 gol. Non ho pregiudizi contro Gattuso, anzi lo stimo molto sul piano umano. L'unico modulo alternativo secondo me utile è il 4-3-2-1 ovvero il famoso albero di Natale con Insigne e Mertens alle spalle di Osimhen. Sono perplesso perchè non ho visto provare questo modulo. Ci sono due esigenze in questa squadra: il terzino sinistro ed il centrocampista che abbia capacità d'interdizione ma anche d'impostazione come Veretout"