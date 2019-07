Chiariello a CN24: "Mi piacerebbe Castagne come vice Ghoulam"

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Sarei molto felice se arrivasse Castagne essendo un giocatore molto duttile e soprattutto riesce anche a segnare". "Ancelotti gioca con una difesa alta, con Manolas non avrà problemi. Poi in fase offensiva vuole che la squadra giochi spesso in verticale".