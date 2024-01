Chiariello a CN24: "Mazzarri deve andare via subito, non è l'uomo giusto! Disastro di ADL, si è fatto trovare ancora una volta impreparato"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 TV:

C'erano stati degli errori e se ne sono aggiunti altri, alcuni errori non sono perdonabili. De Laurentiis ha fallito nel commissoriamento di Garcia. Avremmo ricoverato se a giugno avesse detto che poteva arrivare Mazzarri. Sai che Natan si è infortunato prima di Natale e il 2 gennaio devi avere il sostituto pronto, lo stesso vale per Elmas già venduto. Non puoi permetterti di temporeggiare. Siamo all'8 gennaio, è inammisibile che il Napoli si faccia trovare sempre impreparato. La tempistica è tutto in questi casi, tu hai perso Natan prima di fine anno, Osimhen, Anguissa e Elmas lo stesso. Non puoi non essere pronto. Lo stesso vale quando andò via Kim, ti prendono per il collo se vai dopo perché sanno che tu hai i soldi. Ora sta accadendo lo stesso.

Mazzarri ha dimostrato di non essere all'altezza ed è un problema. Non mi importa chi può essere un altro allenatore, è un problema di De Laurentiis non mio. Non può continuare con Mazzarri, non ha dato nessuna mano e su 8 partite non ha segnato in 6 di queste. Simeone entra a 5 minuti e Zielinski non va più messo in campo. Sarà uscito un decreto straordinario che mi sarò perso dove Raspadori e Simeone non possono giocare insieme. Mazzarri ha fatto peggio di Garcia. Non accetto perdere senza buttare il sangue, Zielinski e Kvaratskhelia sono pagati e hanno un contratto e non possono giocare in questo modo senza mai vincere un contrasto. Mazzarri è un uomo spento, non può essere lui l'uomo giusto. La stagione sta finendo in una maniera drammatica a Napoli. La prima soluzione è mandare Mazzarri a casa, lo ringraziamo e vogliamo bene ma non è cosa continuare così. Il Napoli deve prendere un leader in difesa e per se per Buongiorno servono 30 milioni ADL deve portarli.