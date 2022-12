Chiariello a CN24: "Lozano e Osimhen sembrano i due probabili partenti in estate. La scaletta rinnovi del Napoli"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"L'operazione Bereszynski è una buona operazione. Mi diverte il fatto che a Napoli siamo i re della critica. I critici stavano già parlando della mancanza di un vice Di Lorenzo, ora che arriva il polacco cosa vogliamo più dire a questa società? Non so se Vada via Sirigu, non escludo possano prendere a prescindere Contini visti i problemi fisici dell'ex portiere del Genoa. Se fanno anche questo, non possiamo dire niente. L'alternativa a Lobotka per me resta Demme così come Ndombele ad Anguissa.

Clausola Kim? E' alla prima esperienza in un club di rilievo, magari ha pensato chevuole farsi altri tre anni a Napoli rinnovando e poi fare una grande avventura. Dopo un anno di Napoli andare in Premier, guardando cosa sta facendo Koulibaly al Chelsea, non mi sembra la scelta giusta. Non so se Kim ha voglia di ricominciare da capo, la Premier è molto complicata. Il coreano a Napoli sta bene e lo ha anche detto, magari scegli di restare a prescindere dal denaro. ognuno fa le sue valutazioni.

Nel Napoli c'è una scaletta rinnovi. Quelli di Lobotka e Di Lorenzo sono in dirittura d'arrivo poi deve blindare ancora di più Kvara e Kim. Non so cosa si voglia fare con Zielinski mentre per Lozano penso che il Napoli voglia liberarsene. Lui, così come Osimhen, mi sembrano i due probabili partenti in estate. Per il nigeriano perchè possono arrivare offerte monstre mentre per il Chucky difficile il Napoli possa pagare più soldi.

Giuntoli alla Juve? A Napoli prende 1,2 milioni ma se la Juve gli offre il triplo con pieni poteri penso possa andarci di corsa. Tuttavia non credo che, qualora dovvessere tornare Marotta alla Juve, non penso scelga il diesse azzurro. Direi 50-50 su un possibile rinnovo di Giuntoli con De Laurentiis".