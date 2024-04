Chiariello a CN24: "La vittoria di Monza porta autostima, ora le tre vittorie di fila sperando nell'Atalanta! Arbitri e VAR? E' una truffa"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La gara di ieri serve per dare autostima al gruppo e provare l'impresa impossibile per questa stagione, mentre lo scorso anno arrivò un filotto. Oggi fare 8 vittorie consecutive è una grande impresa. Mi accontento di battere Frosinone ed Empoli e fare tre vittorie consecutive, per poi affrontare la Roma. Metti caso che la Roma, per il quarto di finale europeo, faccia due pareggi, tutto può diventare simpatico. L'Atalanta ha due punti di vantaggio, una gara da recuperare ma anche impegni difficili nelle coppe. Se in finale vanno Juventus e Atalanta, abbiamo saputo che il settimo posto porterà all'Europa League. Monza? Due rigori e un'esplulsione mancata mancano, il Napoli non è stato favorito. Doveri? Il VAR doveva risolvere i problemi ma fino a quando non si chiarisce l'uso dello stesso non riusciamo a capirci niente. Il fatto che non intervenga perchè a decidere è l'arbitro di campo, lo trovo una truffa. Osimhen? Ha il gol nel sangue, è un bomber di razza e trovarne un altro non sarà facile ma il Napoli ci abituato sempre a sostituire grandi bomber con calciatori altrettanto forti, quindi su questo aspetto dobbiamo essere tranquilli".