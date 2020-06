Chiariello a CN24: "Il mercato futuro del Napoli dipende dal quarto posto. Gattuso? Sbagliato parlare di catenaccio"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Sono contento che De Laurentiis non abbia trovato l'accordo per Allegri: non mi piace la persona, detesto il suo gioco anche se è persona intelligente e furbo. Amo molto gli allenatori come Sarri, quello di Napoli però, e Gattuso. Quando arrivò rino dissi che ero tiepido nei suoi confronti perchè non aveva un curriculum da allenatore ma ha una grande esperienza in campo. Sul piano umano prima che tecnico, Rino è stato bravissimo perché ha ricompattato ambiente e squadra. Questa Coppa Italia serve solo a lui ed il Napoli, ma non penso possa cambiare gli scenari di mercato. Mi piace come lavora e non condivido chi parla di catenaccio puro perché questa squadra gioca con il baricentro più basso ma riparte in maniera organizzata e palleggiando. La questione mercato dipende dal quarto posto: passa tutto da questo miracolo. Se non si dovesse raggiungere questo obiettivo ci saranno cessioni dolorose, penso a Milik, Allan, Hysaj e Koulibaly. E' arduo recuperare 9 punti in 12 gare: non dipende più da te"