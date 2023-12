Chiariello a CN24: "Gestire una vittoria è difficilissimo e il Napoli l'ha sbagliata: colpa di ADL ma a gennaio spenderà 80mln"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Chiariello sul Napoli

"Bisogna mettere margine alle falle che ci sono. Il Napoli ha lasciato il gruppo scudetto, al di là di Kim e Lozano, la mancanza di serenità e di gruppo pesano e fanno la differenza. Gestire una vittoria è dificilissimo, siamo nella normalità. La gestiome della vittoria è stata sbagliata dal presidente che ha le maggiori responsabilità. Pensare agli stipendi e tutto il resto, ha creato scontenti. Ora alcuni di questi che vogliono giocare, devono partire. Elmas, cederlo è stato giustissimo. Il Napoli deve ripartire da alcuni acquisti importanti. I cicli finiscono, giusto andare via e ripartire. Il Napoli spenderà 80mln sul mercato di gennaio. Kvaratskhelia? Non deve pensare al rinnovo ma stare più tranquillo e pensare a giocare. Il rinnovo può arrivare solo alle condizioni del Presidente, ma prima o poi avverrà".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli