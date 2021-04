Chiariello a CN24: "Gattuso lavora meglio con una settimana di lavoro a disposizione. Nuovo allenatore? C'è un possibile indizio, ma non escludo un colpo di scena"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Il Napoli ieri mi è piaciuto nel complesso ieri contro la Samp. Ci sono delle osservazioni da fare: questa squadra è un po' cicala perchè non riesce a chiudere le gare quando dovrebbe. Se Valeri non avesse annullato la rete di Thorsby staremmo parlando di altro. Resto del mio parere che si poteva fare meglio quest'anno anche se le attenuanti ci sono. Gattuso lavora in un'altra maniera quando ha sette giorni su sette ed ha la rosa a disposizione, mi verrebbe da dire che è un allenatore da Fiorentina. Un allenatore di una grande squadra deve sapersi muovere tra le varie competizioni. Il confronto lo faccio con Milan, il Napoli è più forte di loro ma i rossoneri sono stati devastati quanto gli azzurri per quanto riguarda gli infortunati. Con l'assenza di rivali, il Napoli poteva giocarsela con l'Inter. Non mi è piaciuta la gestione del momento di crisi, ma va dato atto a Gattuso di fare bene con l'organico a pieno regime. Corsa Champions? Si deve fare su Milan, Atalanta, Juve e non trascurerei la Lazio. Osimhen? Lo considero un diamante grezzo, il prossimo allenatore del Napoli deve valorizzarlo per questo penso che Galtier non credo sia un'ipotesi remota. Non sottovalutiamo però la permanenza di Gattuso: lo spogliatoio sta con lui e potrebbe essere questo l'ago della bilancia".