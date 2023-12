Chiariello a CN24: "Elmas per 30mln va venduto subito, il Napoli ha già un signor vice-Zielinski! Barcellona? Servirà un'impresa"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Situazione di Elmas? Il ragazzo non può trovare più spazio in questo Napoli, se il Lipsia ha offerto prima 30 milioni e poi 25 milioni adesso, io sono dell’avviso che va ceduto di corsa. E’ un buon giocatore che però non è mai esploso, poi non ha un ruolo ben definito e gli manca il cambio di passo. Non è scarso, ma a me non è mai piaciuto fino in fondo. Per 30 milioni lo venderei, così magari valorizzi Lindstrom e prendi giocatori più funzionali come un esterno destro. Il Napoli ha un giocatorino come Gaetano che può essere una signora alternativa a Zielinski, invece viene trattato come l’ultima ruota del carro. Lo stesso Lindstrom lo reputo forte forte, quindi se ne dovessi sacrificare uno lo farei cedendo Elmas”.

Sorteggio contro il Barcellona? Non sono tra gli ottimisti, il Barcellona resta di una categoria superiore al Napoli ed è nel novero delle quattro inarrivabili. Tra le big four, però, è la più giocabile tra le ingiocabili. Con il Barcellona hai il 30-35% di passare, se le cose si mettono bene a febbraio ma di sicuro tra Napoli e blaugrana saranno gli azzurri ad avere più difficoltà in quel mese perché avrà Osimhen e Anguissa di ritorno alla Coppa d’Africa. Ricordo quando Koulibaly la vinse con il Senegal ed al ritorno a Napoli si presentò il fratello scemo, quindi questa competizione è un punto interrogativo enorme per il Napoli. La speranza e mi dispiace dirlo per loro, è che non arrivino fino in fondo con Nigeria e Camerun. Il Napoli dovrà fare un miracolo, sovvertendo i pronostici. Servirà una vera e propria impresa agli azzurri per passare il turno”.

Rinnovi Zielinski e Osimhen? Sono casi diversi e c’è una stampa stupida ed incompetente. Sento cose assurde da gente che non ha capito come funzionano le cose oggi. Io non farei il presidente di calcio manco se mi pagassero, perché sei sempre incudine e mai martello. Oggi un rinnovo è un riacquisto, questo è il vero motivo degli addii di Insigne e Mertens che sarebbero costati al Napoli lo stesso prezzo ma con età avanzata e parabola in discesa. Zielinski se lo vuoi tenere lo devi ricomprare e ci vogliono 35 milioni, ne vale la pena? Il Napoli sta facendo i suoi calcoli, magari conviene investirli su Samardzic a costi contenuti, è più giovane e può essere rivenduto. Allora è probabile che il Napoli lo lascia andar via, perchè oggi rinnovare vuol dire ricomprare. Kvaratskhelia e Osimhen sono casi a parte, il primo merita un rinnovo ed il secondo è stato annunciato più volte e non credo che per l'ennesima volta si cambi idea".