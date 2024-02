Chiariello a CN24: "E se Kvara rispondesse così ad una multa del Napoli? Voglio dire una cosa su Zielinski"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Se multassero Kvaratskhelia sarei anche d'accordo perché questa storia delle proteste deve finire. Darsi però botte negli zebedei facendo Tafazzi no, Kvara deve giocare eccome; deve giocare bene. Parlasse con l'allenatore che gli deve dire che bisogna resettare tutto e che bisogna ragionare con il noi e non più con l'io. Prima, con Mazzarri, l'unico schema del Napoli era aplla a georgiano e fai tu. Ora c'è necessità di tornare a giocare da squadra. Quindi sono per il dialogo in questa situazione. C'è però un problema: Kvara potrebbe dire, se multato, perché a me sì ed a Osimhen no? Per questo sono più per il dialogo che per la multa in assoluto.

Se il Napoli vuole tornare in corsa per la Champions deve vincere la prossima ed anche contro il Sassuolo nonché gli scontri diretti. Zielinski? Se si è allenato bene è giusto che giochi a Cagliari. Cajuste deve fare la riserva di Anguissa e non l'altra mezzala".