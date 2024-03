Chiariello a CN24: "Ecco cosa mi ha rivelato ADL su stadio e centro sportivo. Se gli ho chiesto di Calzona? Posso dire che..."

è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli . Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Con De Laurentiis mi sono visto venerdì. Stavo scendendo da Roma e gli ho scritto un messaggio per chiedere lumi sulla situazione Bagnoli. Lui mi risponde invitandomi a colazione e ci siamo visti a Mergellina parlando di persona. Non sapevo dovessi chiedere il permesso alla Questura perché incontrato Totò Riina...C'è gente che mi scrive che non mi vedrà più come se li avessi traditi. Sono andato a parlare semplicemente con De Laurentiis per capire della situazione stadio. Quante volte un giornalista va a pranzo con un calciatore o allenatore per sapere i fatti? E' la normalità. Una volta era una normalità quando c'erano rapporti conviviali.

De Laurentiis nel privato è una persona garbata, gradevole ed è diverso da quello che appare in pubblico. Lui mi ha detto un sacco di cose della sua vita, del cinema e che ci ha messo la testa su stadio e centro sportivo. La soluzione Afragola lui la reputa possibile. Mi ha detto che l'architetto Zavanella gli ha consigliato di non restyling del Maradona perché dovrebbe giocare fuori tre anni e che per spostare la pista d'atletica darebbe ulteriori problemi. Insomma rendere il Maradona stadio da calcio è complicatissimo.

Lui dice se mi danno Bagnoli, il centro sportivo sarebbe su un'area già in fase di bonifica per cui veramente tra 18 mesi può posare la prima pietra. Sul centro sportivo c'è convergenza, le possibilità che il centro sportivo del Napoli possa sorgere a Bagnoli sono altissime. De Laurentiis è molto determinato a farlo. Sullo stadio invece è tutto da vedere. Lui ha altri 7 anni di convenzione al Maradona e diche anche posso aspettare la bonifica di Bagnoli altrimenti vado ad Afragola.

Calzona? Non ne ho parlato con lui, ho scelto di non affrontare argomenti tecnici con il presidente De Laurentiis. Posso però dirti che ADL lo sta monitorando con grande simpatia. Non gli ho chiesto se lo riconfermerà. Ho detto a Zielinski che io non ho nulla con lui, l'ho incoraggiato; non rivelo nulla di nuovo di quello che già disse in pubblico sul polacco".