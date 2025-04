Chiambretti: "Occhio ai secondi tempi del Torino. Chi prende Savic ha due calciatori! Tiki Taka? Sembravo un intruso"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Piero Chiambretti, autore e conduttore televisivo.

“Savic è un portiere ed un centrocampista, chi lo prende ha in rosa due giocatori! Il Torino ha raggiunto l’obiettivo, un decimo posto che va bene a tutti, tranne ai tifosi! Il Torino è una squadra pazza, può fare una grande partita come fece a Roma con la Lazio ad esempio e poi affrontare Como ed Empoli, due partite da dimenticare. Non sappiamo quindi che squadra arriverà a Napoli. Se sarà stanca, le motivazioni del Napoli avranno la meglio, ma attenzione ai secondi tempi del Torino che sono migliori dei primi. Per cui finché l’arbitro non fischierà la fine, la gara non potrà mai essere chiusa.

L’Inter ha la squadra più forte con la panchina più lunga, adesso però è una squadra offuscata con una panchina che non fa la differenza per cui quello che diciamo oggi domani viene smentito. Il Napoli però ha un vantaggio: non ha nulla da perdere perchè nessuno ha chiesto al Napoli di vincere lo scudetto e quindi non so chi vincerà lo scudetto, ma dal punto di vista emotivo e anche di forma, il Napoli sta meglio dell’Inter.

Al Torino mancano quei due/tre giocatori che puntualmente vendiamo. Basterebbe tenere i nostri gioielli per raggiungere l’Europa. Certo, nell'economia del calcio ci può stare, ma quando vendi un grande giocatore sarebbe bene provare a prenderne uno altrettanto forte. Ho un ricordo meraviglioso di Tiki Taka perchè non è difficile parlare di calcio, ma è semplice essere banali. Mi sono impegnato molto, ma quando non si è giornalisti sportivi e si prendono gli spazi dei giornalisti sportivi, questi poi non sono felicissimi. L’avventura quindi è finita perchè sembrava fossi un intruso, ma, Tiki Taka è una delle cose migliori fatte negli ultimi anni”.