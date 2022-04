Chiambretti: "C'è una voce di corridoio a Napoli, i giocatori hanno perso per andare contro ADL!"

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto su Italia 1 ai microfoni di Tiki Taka. Ecco le sue parole sul Napoli:

"Il Napoli di oggi ha gli stessi punti del Napoli di un anno fa allenato da Gattuso, il quale fu allontanato tra improperi e tanto altro perché ritenuto non all'altezza. Il problema è Spalletti, dobbiamo dirlo. Da quando è stato eliminato dal Barcellona il 24 febbraio, il Napoli ha avuto tutte le settimane la settimana tipo per allenarsi. E da qui la squadra è letteralmente crollata fisicamente. Nelle ultime 3 partite ha subito 7 gol, 6 di questi gol li ha subiti tra il 66° e il 91°. Una ragione ci sarà, non è che in quella mezz'ora i giocatori del Napoli impazziscono e decidono di non giocare più".

"De Laurentiis non pagherà mai un altro allenatore tenendosene un altro a casa a guardare le partite. Questa società ha portato tra gli 8 e i 10 calciatori che non sanno ancora che fine faranno. Molti sono a scadenza, altri ormai sono messi sul banco degli imputati. Anche questa era una situazione a cui bisognava mettere mano prima".

Il conduttore di Tiki Taka Piero Chiambretti chiede poi ad Auriemma: "C'è una voce che corre a Napoli tra i tifosi inferociti. I giocatori hanno perso appositamente la partita perché l'anno prossimo De Laurentiis gli taglia gli stipendi? Un po' come le voci dopo Napoli-Verona dell'anno scorso"

Auriemma: "Il crollo è evidente, ma non possiamo paragonare il Napoli di quest'anno con quello dell'anno scorso".