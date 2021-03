Chiambretti: "Amo Napoli, in passato conobbi diversi calciatori azzurri"

Napoli - Alessandro Iovino, direttore di Real Inside Magazine, ha intervistato Piero Chiambretti, noto conduttore televisivo, in merito ad un approfondimento sulla figura di Mikail Gorbaciov, che lo stesso Chiambretti intervisto’ molto anni fa per la Rai.

E’ stata anche l’occasione per ricordare il legame speciale che il conduttore di TikiTaka ha con la città di Napoli, dove ha lavorato per molti anni.

“Adoro Napoli, ho un legame speciale con questa città dove ho lavorato per lungo tempo alla Rai di via Marconi, dove facevo la TV per ragazzi. Ho vissuto questa città, la sua arte e la sua bellezza. Ho conosciuto i cantanti napoletani, anche molti neomelodici. Ma soprattutto ho conosciuto molti giocatori. E’ una città che non dimentico”.

Chiambretti ha ricordato in questa occasione quanto sia importante per lui Napoli. Lo scorso dicembre era stato al centro di una polemica con i tifosi napoletani per aver invitato il giornalista Filippo Facci (che non ha risparmiato offese nei confronti di Maradona e dei napoletani) nella sua trasmissione.

Acqua passata ormai come già era stato detto dallo stesso Chiambretti che ha ancora una volta ribadito, in questo collegamento con Alessandro Iovino, il suo legame speciale con Napoli.