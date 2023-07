Cherubini: "Il Napoli sta per fare un acquisto strepitoso, se De Laurentiis lo prendesse farebbe un gran colpo"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Mediaset Marco Cherubini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli sta per fare un acquisto strepitoso, ovvero quello di di un direttore sportivo. Io spero che Frederic Massara arrivi in azzurro, è il profilo perfetto per il Napoli, per i tifosi, per Garcia e per De Laurentiis: parla poco e lavora, al Palermo portò Pastore e Ilicic, alla Roma Marquinhos, Benatia e Manolas, se De Laurentiis lo prendesse farebbe un gran colpo. Il Milan non l’ha trattato bene e ne pagherà le conseguenze”