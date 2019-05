Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal: "Futuro? Sapete già come la penso, ribadisco che ho bisogno di parlare solo della finale. I miei giocatori hanno bisogno che io parli solo della finale. Juve? Penso solo alla fine, ho un contratto col Chelsea e parlerò col club, ora non è il momento"