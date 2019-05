Chelsea, Sarri a Sky: "La finale non influenzerà il mio futuro, un risultato non può cambiare il giudizio della società su di me" [VIDEO]

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista della finale di Europa League di domani contro l’Arsenal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La sensazione è che arriviamo a questa sfida mentalmente pronti. Kantè? Non è un infortunio serio il suo ma i tempi sono stretti. Proveremo fino alla fine a recuperarlo, anche solo per uno spezzone, ma non abbiamo certezze. Il risultato non credo che andrà ad influenzare il mio futuro. Una partita non può cambiare il mio giudizio sui calciatori o quello della società nei miei riguardi. Non rientra nel mio carattere”.