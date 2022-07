Goal.com, Kinsella a CN24: "Koulibaly terza scelta del Chelsea, il prezzo non è un problema. Kepa? Ecco la verità"

Notizie Napoli calcio. Nizaar Kinsella, giornalista di Goal.com vicino alle vicende del Chelsea, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Il nuovo proprietario è molto ricco e può soddisfare le richieste economiche del calciatore, ma ad oggi Koulibaly non è il primo nome della lista. In primis piace De Ligt della Juventus, subito dopo c'è Nathan Ake e solo al terzo posto c'è Koulibaly.

Valutazione? Non ci sarebbero problemi visto che i Blues sarebbero pronti a spendere anche 70 milioni per De Ligt, quindi ci sono i soldi per arrivare, eventualmente, anche a Koulibaly".

Su Kepa: "Il Chelsea potrebbe contribuire al suo stipendio (di 8 milioni) come fatto con Lukaku, ma ci sono situazioni interne molto diverse. Il club vorrebbe che si tagliasse lo stipendio che ad oggi spaventa i possibili acquirenti".