Chelsea, Giroud: "Sarri? Quando ha voluto Higuain è stato un duro colpo per me: gli ho dimostrato sul campo che si sbagliava"

Olivier Giroud ha rilasciato alcune dichiarazioni a Le Parisien: "Sono riuscito a trasformare la frustrazione in energia positiva”, le parole dell’attaccante classe ’86. “In campionato ho giocato poco (27 presenze di cui solo 7 da titolare, ndr) e non può avermi fatto piacere. Ma non è vero che ce l’ho con Sarri: sono contento che lui abbia vinto il suo primo trofeo. E poi mi ha sempre dato spiegazioni quando non capivo le sue scelte. Quando Sarri ha deciso di acquistare un giocatore che aveva già allenato a Napoli per me è stato un duro colpo, davvero fastidioso, Io ho sempre cercato di dimostrargli sul campo che in alcune scelte aveva sbagliato. Ma alla fine Higuain è sceso in campo in campionato e io in Europa. Siamo arrivati terzi e abbiamo vinto la coppa, quindi tutto è andato per il meglio"