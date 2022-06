Cessione Bari, De Laurentiis: "C'è grande appeal, ma zero offerte"

Calciomercato - Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, in conferenza stampa ha parlato anche di un possibile interesse di società straniere per il suo club: "No, non ho ricevuto interesse. Ma al momento il calcio italiano ha grande appeal. Palermo? È conveniente acquistare una squadra importante come il Palermo in B, trovare un brand in un momento in cui il prezzo è una convenienza. Sono stati bravi. Il Bari è una delle top player da Serie A, al momento lavoro per questa azienda e per portarla al massimo. Il nostro approccio è quello di aggredire il mercato. L’approccio è il contrario esatto dell’anno precedente. Gli abbonamenti verranno comunicati nel mese di luglio, saranno costruiti in maniera intelligente per avvicinare i baresi. Per me il primo step è avvicinare il tifoso alla squadra. Le maglie? Sono molto orgoglioso. Con Kappa abbiamo costruito maglie da Serie A, ve le presenteremo a luglio"