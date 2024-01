Cesari shock: "L'arbitro-talpa dell'inchiesta delle Iene è un infame!"

Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, commenta la questione legata all'inchiesta delle Iene sugli arbitri di Serie A:

"Si può denunciare andando incappucciati, con una voce camuffata e non presentando nessun tipo di accuse reali? Sapete come si chiama nel gergo calcistico e delle curve? Chi fa così si chiama infame. Questo signore, che io non conosco e non so chi è, probabilmente va ad arbitrare ancora. Moralmente, cosa fa? Il problema è questo. Sono sicuro che la sua moralità sia al di sopra di ogni sospetto? Sono sicuro che lui non favorisca una squadra rispetto all'altra?".