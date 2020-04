Cesari: "Niente Var dopo l'emergenza Covid? In questo momento non ci sono certezze, mi ha sorpreso una cosa di Ceferin"

Serie A - Graziano Cesari ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Se davvero dovesse essere confermata il non utilizzo del Var dopo questa emergenza Covid visto che la sala Var viene occupata da tre persone in uno spazio molto ristretto, penso si ritornerà all'arbitraggio vecchio stampo. In questo momento navighiamo tutti a vista, nessuno ha date certe o garanzie. Ceferin anche lui non sa cosa fare, salvo poi minacciare le altre federazioni qualora adotassero il metodo applicato dal massimo campionato belga. Si è svegliato dopo che qualcuno ha messo in discussione la leadership dell'UEFA. Mi sarei aspettato più decisionismo di Ceferin"