Cesarano: "Torino impegno ostico per il Napoli. Insigne? Basta una sua mezza parola per scatenare film sul rinnovo"

Napoli calcio - Rino Cesarano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Affrontare Juric mi fa ricordare la qualificazione sfumata in Champions all'ultima giornata e il caos che scoppiò invece nella gara d'andata in cui fu sancita la rottura tra De Laurentiis e Gattuso. Il coefficiente di difficoltà per la sfida contro il Torino è medio-alto anche se deve recuperare due-tre pedine importanti come Pobega. Praet e Pjaca. E' una gara che va preparata bene senza farsi distrarre dal tour de force che vedrà il Legai Varsavia e la Roma. Spalletti dovrà sfruttare al meglio facendo un turnover intelligente e mirato. Chi è andato in nazionale ha fatto molto bene e bisognerà sfruttare anche questo aspetto. Insigne? Basta una sua mezza parola per scatenare tremila film sul rinnovo. L'obiettivo comune di Lorenzo e del Napoli è continuare insieme"