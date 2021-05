Cesarano: "Spalletti? La mancata qualificazione alla Champions gli toglie pressioni. Vorrei un mediano come Koopmeiners"

Napoli calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista:

“Una delle poche volte in cui ADL ha ascoltato gli altri ha sbagliato, così è stato per Gattuso. Su Spalletti invece pare essere convintissimo. Ha valutato anche l’aspetto caratteriale. Tantissimi addetti ai lavori hanno garantito sulla sua esperienza tattica. Bisogna però valutare il contesto e la conferenza stampa del presidente. La mancata qualificazione alla Champions gli toglie pressioni, anche se le aspettative dei tifosi sono alte. Scudetto? Dipende dagli acquisti mirati che il Napoli farà. A me piacerebbe un centrocampista come Koopmeiners, al posto di Bakayoko. Hysaj? Potrebbe andare a Firenze. Rispetto allo Spalletti di Udine, lui è cambiato molto caratterialmente per via della morte del fratello. Credo che il Napoli gli faccia bene”.