Cesarano: "Ottimista su James Rodriguez, serve anche Icardi per formare una corazzata"

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Il Napoli ha una posizione chiara su James Rodriguez, se De Laurentiis tira la corda ha delle certezze. Se Ancelotti invita tutti al 31 agosto ad essere più contenti, ci sarà una motivazione. Se il Napoli ha la certezza che James vuole vestire l'azzurro, ADL fa bene a tirare la corda. Il tifoso o il giornalista vorrebbe che stasera annunciassero James. Ancelotti avrà usato parole giuste con James Rodriguez. Per formare una super corazzata servono sia James che Icardi".

"Non basta ridurre i prezzi degli abbonamenti e dire voglio vincere, servono i fatti. Per ora il Napoli non ha niente tra le mani, anche se sono ottimista. La confusione di notizie non fa bene ai tifosi, è anche vero che De Laurentiis è un imprenditore".

"All'Inter è già arrivata una bussata del Napoli per Icardi, forse il giocatore insieme al suo procuratore gradiscono la piazza di Napoli".