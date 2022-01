Cesarano: "Napoli confuso in fase offensiva, mancano i gol degli attaccanti. Coppa Italia? Farei qualche cambio di formazione"

Notizie Napoli calcio. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Rino Cesarano, giornalista.

"Il Napoli di Mazzarri ci regalò grandi emozioni, quando partita sembrava un treno che si riversava sugli avversari. Pur non avendo un grandissimo tasso tecnico aveva un grandissimo cuore e io questo non lo dimenticherò mai. Non dimentico nemmeno quando a Villarreal Mazzarri si fece espellere per spronare la squadra. Spalletti ha migliorato l'organizzazione della fase difensiva ma un po' di carenza in fase offensiva. Certo c'è l'assenza di Osimhen, Insigne a corrente alternata, mancano i gol di Lozano. Ci vogliono gol in più da chi li garantiva prima. Ci può stare che si prenda gol in casa contro Empoli e Spezia, non ci sta non rimontarli. Il Napoli ora produce un po' di meno ed è più confuso nella fase offensiva. Coppa Italia? Il Napoli deve onorare il suo pedigree, ne ha vinte 6. Deve puntare a questo titolo anche perché ti consente di introitare soldi, di avere accesso alla Supercoppa o di avere accesso automatico all'Europa. Ghoulam? Non sono sicuro che possa sostenere la terza partita di fila. Bisogna gestire perché poi dopo Bologna e Salernitana c'è la sosta. Io metterei Juan Jesus o Zanoli con Tuanzebe al centro".