Rino Cesarano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non mi piacciono le assenze, come quella di Giuntoli sul palo nella presentazione e quella di Spalletti nella conferenza di oggi. L’assenza di Spalletti alimenta soltanto dei sospetti".