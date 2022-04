Cesarano: "In tanti anni mai visto un atteggiamento del genere, nel Napoli c'è un problema irrisolto da anni"

Notizie Napoli calcio. Rino Cesarano è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"In tanti anni non ho mai visto un atteggiamento del genere da parte di giocatori che entrano a gara in corso. Questo dimostra come nel Napoli ci sia un problema nella gestione mentale e nei rapporti nello spogliatoio. Il management societario, ma anche tecnico, bisogna intervenire radicalmente. Invece spesso accade che nel club azzurro si agisce sempre dopo, lasciando l'allenatore da solo. Gestire una squadra di calcio non è come fare un film, il club deve intervenire diversamente assumendosi le proprio responsabilità".