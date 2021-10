Cesarano: "Insigne rinnoverà, ma i calciatori devono capire la nuova realtà post-pandemia"

Napoli calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista: “Il Napoli Femminile? Sta crescendo molto, la dirigenza ha voglia di fare e pertanto oggi non lo vedo come vittima sacrificale contro la Juventus. Il disinteresse di De Laurentiis? Se non vede uno sbocco importante, il presidente si ferma. Anche il Pomigliano Femminile sta facendo bene, bisogna essere contenti che in Campania ci siano due realtà così importanti. Il calcio femminile sarà fondamentale per far crescere la cultura sportiva di tutta Italia. Il rinnovo di Insigne? Si farà, sicuramente la trattativa non è semplice, ma il punto d’incontro si troverà. Non ritengo veritiera la voce per cui Insigne sarebbe turbato da una perdita di competitività del Napoli, poiché sono oltre dieci anni che gli azzurri lottano per grandi traguardi. Non è un momento facile per rinnovare i contratti, come si è visto con Donnarumma al Milan e con Vlahovic alla Fiorentina. Anche i calciatori devono rendersi conto che la realtà post-pandemia è molto diversa da quella precedente. Il caso Koulibaly? Il problema riguarda la mancata presa di posizione di determinate società verso i propri tifosi. Anche i calciatori bianchi devono essere più attivi nel contrastare il razzismo. Lo sport deve tornare a essere una scuola di rispetto e di educazione. Un giudizio sul Napoli? Se riesce a limitare gli infortuni, sempre più frequenti nel calcio di oggi, può davvero lottare per vincere lo scudetto”.