Cesarano: "Gattuso non si allontanerà troppo dal 4-4-2 di Ancelotti, in avanti Insigne, Milik e Callejon. Occhio alla carta Hysaj..."

Ultimissime calcio Napoli - Rino Cesarano, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ho visto da vicino Gattuso quando era a Salerno e so quanto si impegna, sull’uomo metto la mano sul fuoco perché è un ragazzo eccezionale. Per quanto riguarda l’allenatore, invece, il curriculum non lascia incantati perché è breve ma potrebbe avere la svolta a Napoli. Ha uno staff di sicuro affidamento, già collaudata e molto affiata. Non mi aspetto stravolgimenti nelle prossime partite, non si allontanerà troppo dal 4-4-2 di Ancelotti che poi diventerà un 4-3-3 in fase offensiva. Credo che il Napoli stia cercando un centrocampista giovane, di sicura affidabilità e con muscoli. Domani potrebbe schierare Hysaj a sinistra per garantire copertura ad Insigne che tornerà nel tridente a sinistra. In avanti, poi, mi aspetto Milik e Callejon, se il polacco non dovesse farcela immagino più Mertens che Llorente dal primo minuto”.