Cesarano: "Deulofeu affare congelato, lo spagnolo ha deciso di aspettare. Su Koulibaly..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Rino Cesarano, rilasciando alcune dichiarazioni:

“De Laurentiis suppongo ci sia rimasto male per la mail di Dries Mertens, è abituato a farlo faccia a faccia per essere convincente: va presa in fretta una decisione, è stato congelato l’affare Deulofeu per vedere prima cosa succederà con Dries, e lo spagnolo ha deciso di aspettare una chiamata degli azzurri. Koulibaly? In Premier si stanno guardando attorno, si orientano su centrali più giovani e di prospettiva.

Io sono ottimista, il Napoli ha un telaio importante nella sua rosa: non credo che verranno accettate le proposte triennali costose di Ospina, e si punterà su Meret. La sicurezza la acquisterà solo giocando, per districarsi in mezzo alle peripezie e per guadagnarsi la fiducia dei compagni di squadra.

Il Napoli negli ultimi mercati ha sbagliato qualche nome, per questo viaggia a freno a mano tirato: vuole puntare sui nomi giusti e non commettere errori. Uno come Casale in prestito con obbligo di riscatto sarebbe ideale, anche se pure Ostigard non mi dispiace”