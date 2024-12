Cesarano: "Credo che Conte cambierà cinque giocatori. McTominay? Miglioramento impressionante, ha dei polmoni d’acciaio"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’opinionista Rino Cesarano.

Di seguito le sue parole:

«Io mi aspetto un po' di cambi ma non bisogna snaturare il gioco e il cliché della squadra. Il Napoli potrebbe avere qualche rischio contro i biancocelesti. Per gli azzurri è importante andare avanti in Coppa Italia soprattutto in una stagione dove non partecipa alle coppe europee. C’è la possibilità che possa giocare qualcuno che non è contento di partire sempre dalla panchina. La differenza fondamentale la fanno gli organici e il Napoli ha un organico superiore di quello della Lazio.

Sono sicuro che il Napoli affronterà la partita di giovedì con l’attenzione e la mentalità giusta. Conte ha dato personalità in tempi brevi alla squadra e adesso non si snatura. Stiamo crescendo nella fase offensiva e la squadra migliora sempre di più partita dopo partita.

Chi mi ha impressionato particolarmente è Scott McTominay, Lo scozzese ha avuto un miglioramento tattico impressionante. Ha dei polmoni d'acciaio ed è un ragazzo intelligente con una grande voglia di apprendere. Conte ci può puntare sul futuro. In Inghilterra si è sentito un po’ trascurato, qui si sente protagonista e coinvolto in squadra.

Non credo che Conte ne cambierà più di cinque. la Lazio non è il Palermo, anche se ai biancocelesti mancano dei giocatori importanti. Lazio ha delle individualità importanti e che possono mettere in difficoltà la squadra di Antonio Conte e poi c’è la rabbia dopo la partita contro il Parma che può influire in modo decisivo sulla prestazioni della squadra di Baroni.

Non dobbiamo sottovalutare l’impegno e bisogna affrontarlo con la giusta attenzione. Non credo che Conte cambierà 7 giocatori, sono troppi. Ho molta fiducia in Conte poiché ha dimostrato che è capace di tenere sul pezzo la squadra per tutta la partita. I ricambi non hanno dato al Napoli di Conte quello che hanno dato al Napoli di Spalletti. Adesso dobbiamo vedere di più.

La Lazio si vorrà riscattare dopo la partita di Parma. È una partita secca e Conte sta preparando la partita anche per i calci di rigore. C’è anche la possibilità che si finisca ai calci di rigore. La Coppa Italia deve essere un obiettivo del Napoli poiché in una stagione senza coppe europee un'occasione importante per vincere un altro trofeo oltre allo scudetto».