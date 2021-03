Cervone: "Gol di Careca da fondocampo in Napoli-Roma? Gli azzurri rubarono quella partita! Doveva andare in quel modo..."

Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Cervone, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"A me il Napoli è piaciuto sia nel primo che nel secondo tempo, quando ha lasciato sfogare la Roma. Mertens è bravissimo, ma ieri con un vero portiere i giallorossi non avrebbero preso due gol. Pau Lopez è un anno e mezzo che fa danni... Meret ed Ospina sono portieri, non quello che abbiamo noi. Il Napoli ieri ha dominato, ma senza quei due errori del portiere la Roma poteva giocarsela. Meret mi è sempre piaciuto, sin da quando giocava nella Primavera dell'Udinese. Mi dispiace che non possa giocare, ma preferisco non entrare nel merito delle scelte di Gattuso. Ho sentito parlare di un interessamento della Roma per Meret: ma magari... Il gol di Careca contro di me? Fu una partita rubata, furono regalati due rigori al Napoli e c'era un rigore per noi che non ci fu dato. Era una partita che doveva andare in quel modo, l'arbitro ha sbagliato tutto. Sono ancora arrabbiato perché tutti ricordano solo quel gol mentre sarebbero altre le cose da ricordare".