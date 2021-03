Cerruti: "Vittoria meritata contro il Milan! Juve-Napoli? La partita più rinviata della storia del calcio"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Alberto Cerruti, giornalista.

"Rivincita di Gattuso o ripartenza del Napoli? La seconda, Gattuso non è tipo che va alla ricerca di rivincite. Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra, contro il Milan ha meritato e il punteggio sta persino stretto. Può essere davvero il punto di ripartenza del Napoli che senza impegni europei può fare un grande finale di campionato. Su chi deve fare la corsa il Napoli? La classifica è molto corta, il Napoli deve solo pensare a vincere il maggior numero di partite. Juventus-Napoli? Forse non si giocherà mai, credo sia la partita più rinviata nella storia del calcio, magari la si disputerà alla fine a campionato già finito. Questa è una brutta figura un po' di tutti. Le critiche ci sono per tutti gli allenatori e tutti sbagliano però nei confronti di Gattuso c'è stato un eccesso di critica più che un eccesso di errori da parte sua. Con il recupero degli infortunati il Napoli può arrivare al quarto posto. Rimpianti? A questo punto bisogna guardare".