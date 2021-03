Cerruti: "Gattuso è un grande professionista: darà il massimo fino all'ultimo"

Napoli Calcio - Alberto Cerruti, giornalista, ha parlato durante Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ibra? Credo che il Milan rinnoverà il contratto di Ibra. E' un grande calciatore ed un grande motivatore. Per ha saltato la metà delle partite per infortuni muscolari, tipici dell'età. Vediamo quello che succede a Chiellini. Io non sarei molto d'accordo al suo rinnovo. Rinnovare il contratto ad Ibrahimovic pensando che sia lui il faro della squadra, sarebbe un azzardo. Gattuso? Vive questo momento con grande sofferenza ma con grande impegno. Si sta comportando da grande professionista. Darà il massimo fino alla fine della stagione. Qualcun altro avrebbe già mollato al suo posto".