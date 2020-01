Cericola: "Lazio e Napoli sono due squadre che vanno in due direzioni diverse"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Cericola è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“In questo momento la Lazio porta l’acqua all’orto mentre il Napoli ha dei momenti di paura. Sono due squadre che vanno in due direzioni diverse. Il Napoli lo sto seguendo, soprattutto al San Paolo fa molta fatica. Il peso della responsabilità si sente sulle spalle dei giocatori. La Lazio si sta giocando lo scudetto. Le manca ancora una partita da recuperare contro il Verona, e con quei 3 punti, ipotetici, sarebbe seconda in classifica. Sta andando tutto bene adesso. Un momento come questo della Lazio non si ricorda. Non ci sono numeri negativi della Lazio, ovviamente sperare che questo andazzo duri fino a maggio è difficile. Inzaghi ha finito la rifinitura da poco e credo che giocherà la Lazio migliore, salvo Correa che non sta bene. Luis Alberto non ci sarà in campo dal primo minuto perché non si è allenato ma potrebbe subentrare”.