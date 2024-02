Cerchione: "Vi dico quanto è improbabile che il Napoli riesca ad arrivare al 4° posto"

Luca Cerchione, giornalista, analizza lo stato attuale della classifica e la rincorsa al 4° posto che per il momento sembra un'utopia per il Napoli:

"L'Atalanta è 4ª in Serie A con 45 punti in 24 gare, media 1.87, proiezione a fine stagione 71.2. Il Napoli a 36, ha bisogno di 36 punti sui 42 a disposizione nelle restanti 14 partite per arrivare avanti ai bergamaschi. Per andare in Champions League bisogna fare almeno 11 vittorie e 3 pareggi, portando la media punti a 2.6 per partita. Per capire quanto sia improbabile l’impresa, gli azzurri, attualmente, viaggiano a 1.5 per partita".