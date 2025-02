"Le idee vincono sull’emorragia di uomini creata dagli infortuni e da un mercato di riparazione indegno, ma non bastano agli uomini di #Conte per portar via il bottino pieno dall’Olimpico. Terzo pareggio di fila per un Napoli che, per la seconda volta nelle ultime tre partite, spreca il vantaggio. In attesa dell’#Inter, gli azzurri non sono più artefici del proprio destino".

Questo il tweet del collega di Radio1station, Luca Cerchione, post Lazio-Napoli 2-2.