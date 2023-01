Ceravolo: “Inter e Napoli sul pezzo, il caso Juve non influirà sul mercato”

"Inter e Napoli staranno sul pezzo ma difícilmente faranno qualcosa. Si muoverà chi lotta per le zone basse della classifica”. Così a Tuttomercatoweb Franco Ceravolo, ex dirigente della Juventus e tra le altre ex ds di Guanghzou e Palermo. “Il caso Juve influirà? No. Non c’entra. La Juve è tra le migliori società al mondo, ha una rosa importante. E se ci sarà da fare qualcosa la farà in prospettiva. Io e il futuro? Per tornare in pista devo avere la possibilità di lavorare ma sono abituato a dire ciò che penso. Però diventa difficile trovare una proprietà che ti lasci lavorare senza interferire”.