Centro Paradiso, Cannavaro a CN24: "Terreno di gioco ripulito, in 5-6 sarà sistemato: voglio farci una scuola calcio" | VIDEO

Si sta svolgendo in questi minuti, a Soccavo, al Centro Paradiso, l'incontro tra Fabio Cannavaro, che ha acquisito la struttura, e la stampa. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24:

"In due mesi ho solo pulito la struttura. Ho trovato di tutto. Era chiuso da 18 anni. Mi metto a disposizione delle istituzioni ma era carino far rivedere le condizioni. In 5-6 mesi dovrei riuscire a sistemare il campo. Mi sono concentrato sul campo e il discorso relativo alle palazzine cirocstanti lo affronteremo. E' una struttura che deve ricominciare a vicere, voglio farci una scuola calcio, una bella cosa per il quartiere. Qui venivano solo a dormire e drogarsi, sarà messa invece a disposizione di tutti".