Ceci: "Se si realizzerà il museo del club all'interno dello stadio, farò realizzare una copia della statua di Diego"

L'ex manager di Diego Armando Maradona, Stefano Ceci, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D'Alessandro:

"Le dichiarazioni di Spalletti sull'effetto della statua di Diego? Ringrazio l'allenatore del Napoli per le belle parole. Quando, insieme al Presidente De Laurentiis, ragionammo su quale potesse essere la migliore collocazione della statua di Maradona nel suo stadio, ho sempre creduto che lo spogliatoio potesse essere il posto giusto in modo da trasmettere ai giocatori quelle sensazioni di cui parlava Spalletti. Se le cose continuano ad andare bene come stanno andando, senza aggiungere altro per scaramanzia, e si realizzerà il museo del club all'interno dello stadio, farò realizzare una copia della statua di Diego. Credo sia giusto che i tifosi che giungeranno da ogni parte del mondo per vedere il museo del Napoli abbiano la possibilità di vedere e toccare quella che sarebbe una replica identica alla statua “magica” presente negli spogliatoi".