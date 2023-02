Ceci: "Museo di Diego allo stadio Maradona? Progetto avviato, farò una statua replica da mettere all' interno"

Stefano Ceci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il museo Maradona è un progetto che si porta avanti già da tempo. Credo lo stadio sito in Fuorigrotta è il luogo ideale per fare il museo. Il Napoli non ha grandi trofei, ma ha avuto l'onore di avere il più grande di tutti i tempi. Penso che questo progetto, dopo gli accordi tra Comune e SSC Napoli, si avrà. Se ci sarà l'ok, farò la replica della statua di Diego in modo da poter dare a tutti la possibilità di toccarla e farsi foto"