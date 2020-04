Ceci: "Arbitro del '90? Quando ha letto l'intervista, Maradona si è fatto una risata: era facile per tutti attaccarlo"

Ultime calcio - Stefano Ceci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Arbitro del '90? Queste persone vanno nel dimenticatoio e, quando nessuno li contatta più, tirano fuori qualcosa per tornare alla ribalta. Arbitrò, con errore, anche i quarti di finale tra Camerun e Inghilterra. E' stato radiato dalla Federazioni arbitri messicana. Maradona è sempre andato contro il sistema, ha sempre detto tutto quello che pensava. Metterlo in dubbio era facile per tanti. Era visto come il capriccioso, il pazzo ma era un pazzo intelligente. Quando ha letto l'intervista si è fatto una risata. L'Argentina, prima della gara con l'Italia, aveva i voli di ritorno prenotati. Serie Netflix? E' stata messa su una messicanata. Hanno fatto vedere cosa riesce a muovere Maradona nonostante i tanti anni".