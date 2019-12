Cecchi: "Ibrahimovic? Un grande deve capire quando uscire di scena, come Ancelotti che va all'Everton"

Ultime notizie calcio Napoli - Così Stefano Cecchi nel 'Microfono Aperto' di Radio Sportiva:

"Arbitri? Ci può essere un timore reverenziale verso squadre più forti, ma non c'è un disegno che decide a priori il destino del Campionato. Udinese? La rabbia dei tifosi è comprensibile ma è mancata sostanza nella campagna acquisti. Quando entri nel tunnel della sfortuna difficilmente ne esci, vedi il sorteggio del Napoli. Ibrahimovic ed Ancelotti? Se Ibra venisse alla Fiorentina avrei un sussulto, ma come giocatore è un bel ricordo. Anche se è stato grandissimo deve capire quando è arrivato il tempo di uscire di scena. Un po' come Ancelotti che va all'Everton, non al Barcellona"