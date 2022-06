Ceccarini: "Su Koulibaly il Napoli potrebbe fare un'eccezione, in porta un'uscita è sicura"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista.

Di seguito le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini:

“Se dovesse restare Ospina, diventa inevitabile la partenza di Meret. Se Ospina dovesse partire, Meret farebbe il titolare con Sirigu in panchina. Su Koulibaly il Napoli potrebbe fare un'eccezione, ovvero tenerlo ancora un anno e farlo andare a zero. Al contrario di Fabian che andrebbe via quest’anno. Se esce Koulibaly, sulla carta, Bremer potrebbe arrivare. Ci sono comunque tante altre squadre in vantaggio”